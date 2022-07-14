Дачники рассказали, как правильно обрезать чубушник после цветения

Чубушник, или же «садовый жасмин», способен стать украшением любого садового участка, но только если обеспечить ему регулярный и правильный уход.

Многие, ошибочно полагают, что кустарник является одной из разновидностей жасмина. В народе чубушник даже называют садовым жасмином. Но ничего родственного у чубушника с жасмином нет — это разные культуры. Хотя, не зная нюансов, кустарники легко перепутать. Чубушник, как и жасмин, цветет белыми соцветиями и обладает чудесным сильным ароматом.

Представитель семейства Гортензиевые не только красив, но и неприхотлив в уходе, отличается быстрым ростом. Обычно используется в качестве живой изгороди на территориях дачных участков и частных домов.

Зачем нужна обрезка:

Как бы ни был неприхотлив чубушник, после окончания весеннего цветения кустарник нуждается в проведении садово-оздоровительных работ. Одно из обязательных условий ухода за растением — обрезка отцветших, обломанных, сухих и нежизнеспособных ветвей, оформление кроны.

Обрезку проводят в летний период, после того как кусты отцветут. Мы расскажем вам о том, как правильно провести садовые процедуры, способствующие лучшей жизнедеятельности «ложного жасмина».

Время начала летней обрезки:

При определении времени обрезки кустарника ориентируйтесь на погодно-климатические условия региона, в котором вы проживаете. Работы можно начинать по окончании цветения псевдожасмина. Для средней полосы этот период приходится на середину июня. А уже к концу месяца можно смело вооружаться секаторами и приступать к садовым манипуляциям.

Бывает, куст чубушника, произрастающий в тени, зацветает позже своих собратьев. В таком случае не спешите начинать обрезку, дайте соцветиям отцвести и опасть.

Последовательность и правила выполнения процедуры летом:

При проведении обрезки растения необходимо использовать секатор с обеззараженными острыми режущими поверхностями. Это необходимо для того, чтобы избежать заражения кустарника грибковыми и другими бактериями, которые могут образовываться на стали.

Иначе попадание микробов в раневую поверхность растения чревато их размножением, что может привести к гибели куста.

Летняя обрезка чубушника проводится с целью формировки и оформления экземпляра, а также стимуляции его последующего роста. При необходимости проводят полную или частичную санитарную обрезку.

Порядок проведения обрезки чубушника:

проведите укорачивание верхушек крупных веток, которые отцвели;

молодые побеги обрежьте в уровень общей массы кроны;

при наличии у основания куста тонкой поросли — удалите и ее;

удалите старые (старше 6 лет) ветки;

произведите обрезку больных и сухих стеблей;

проредите крону, удалив лишние ветви из ее середины;

проведите обработку срезов, имеющих диаметр более 1-1,2 см при помощи измельченного в порошок угля.

Последним штрихом является художественное оформление кроны кустарника. Не бойтесь проявить полет фантазии при осуществлении данного мероприятия.

Не бойтесь перестараться при удалении веток чубушника — обрезка, пусть даже и суровая, способна простимулировать рост и развитие новых жизнеспособных побегов и не приведет к гибели растения.

Почему летняя обрезка необходима:

Обрезка чубушника после отцветания осуществляется с целью дальнейшего формирования кустарника, правильного закладывания почек, которые зацветут в конце следующей весны.

Летние санитарные мероприятия способствуют следующим процессам его жизнедеятельности:

лучшему проникновению света и солнечных лучей к центру кроны;

равномерному распределению питательных элементов от корневой системы к стеблям;

закладке и формированию цветковых почек растения.

Не бойтесь того, что сразу же после проведения садовых работ ваш кустарник будет выглядеть не особо презентабельно. Главное, чего вам удастся добиться: в новом сезоне чубушник даст хороший прирост, порадует вас обильным цветением, не подвергнется негативному воздействию насекомых-вредителей и не заболеет.

Воспользуйтесь рекомендациями по проведению летней обрезки чубушника, и растение будет радовать вас красивым цветением и шикарным ароматом в течение долгих лет.