Дачники рассказали, как правильно обрезать чубушник после цветения
Чубушник, или же «садовый жасмин», способен стать украшением любого садового участка, но только если обеспечить ему регулярный и правильный уход.
Многие, ошибочно полагают, что кустарник является одной из разновидностей жасмина. В народе чубушник даже называют садовым жасмином. Но ничего родственного у чубушника с жасмином нет — это разные культуры. Хотя, не зная нюансов, кустарники легко перепутать. Чубушник, как и жасмин, цветет белыми соцветиями и обладает чудесным сильным ароматом.
Представитель семейства Гортензиевые не только красив, но и неприхотлив в уходе, отличается быстрым ростом. Обычно используется в качестве живой изгороди на территориях дачных участков и частных домов.
Зачем нужна обрезка:
Как бы ни был неприхотлив чубушник, после окончания весеннего цветения кустарник нуждается в проведении садово-оздоровительных работ. Одно из обязательных условий ухода за растением — обрезка отцветших, обломанных, сухих и нежизнеспособных ветвей, оформление кроны.
Обрезку проводят в летний период, после того как кусты отцветут. Мы расскажем вам о том, как правильно провести садовые процедуры, способствующие лучшей жизнедеятельности «ложного жасмина».
Время начала летней обрезки:
При определении времени обрезки кустарника ориентируйтесь на погодно-климатические условия региона, в котором вы проживаете. Работы можно начинать по окончании цветения псевдожасмина. Для средней полосы этот период приходится на середину июня. А уже к концу месяца можно смело вооружаться секаторами и приступать к садовым манипуляциям.
Бывает, куст чубушника, произрастающий в тени, зацветает позже своих собратьев. В таком случае не спешите начинать обрезку, дайте соцветиям отцвести и опасть.
Последовательность и правила выполнения процедуры летом:
При проведении обрезки растения необходимо использовать секатор с обеззараженными острыми режущими поверхностями. Это необходимо для того, чтобы избежать заражения кустарника грибковыми и другими бактериями, которые могут образовываться на стали.
Иначе попадание микробов в раневую поверхность растения чревато их размножением, что может привести к гибели куста.
Летняя обрезка чубушника проводится с целью формировки и оформления экземпляра, а также стимуляции его последующего роста. При необходимости проводят полную или частичную санитарную обрезку.
Порядок проведения обрезки чубушника:
проведите укорачивание верхушек крупных веток, которые отцвели;
молодые побеги обрежьте в уровень общей массы кроны;
при наличии у основания куста тонкой поросли — удалите и ее;
удалите старые (старше 6 лет) ветки;
произведите обрезку больных и сухих стеблей;
проредите крону, удалив лишние ветви из ее середины;
проведите обработку срезов, имеющих диаметр более 1-1,2 см при помощи измельченного в порошок угля.
Последним штрихом является художественное оформление кроны кустарника. Не бойтесь проявить полет фантазии при осуществлении данного мероприятия.
Не бойтесь перестараться при удалении веток чубушника — обрезка, пусть даже и суровая, способна простимулировать рост и развитие новых жизнеспособных побегов и не приведет к гибели растения.
Почему летняя обрезка необходима:
Обрезка чубушника после отцветания осуществляется с целью дальнейшего формирования кустарника, правильного закладывания почек, которые зацветут в конце следующей весны.
Летние санитарные мероприятия способствуют следующим процессам его жизнедеятельности:
лучшему проникновению света и солнечных лучей к центру кроны;
равномерному распределению питательных элементов от корневой системы к стеблям;
закладке и формированию цветковых почек растения.
Не бойтесь того, что сразу же после проведения садовых работ ваш кустарник будет выглядеть не особо презентабельно. Главное, чего вам удастся добиться: в новом сезоне чубушник даст хороший прирост, порадует вас обильным цветением, не подвергнется негативному воздействию насекомых-вредителей и не заболеет.
Воспользуйтесь рекомендациями по проведению летней обрезки чубушника, и растение будет радовать вас красивым цветением и шикарным ароматом в течение долгих лет.
Опубликовано: Ангелина Крент
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
USA Today: в Сенате США поссорились из-за права на аборт для беременных мужчин
Meta опубликовала свой первый доклад о правах потребителей услуг
Вучич: Сербия считает мировой войной конфликт Запада и России в Украине
Огородники рассказали об уникальной методике посадки чеснока
ВСУ нанесли ракетный удар по заводу «Сокол» в Новой Каховке возле Херсона