Meta опубликовала свой первый доклад о правах потребителей услуг

Эта публикация появилась после серьезных опасений по поводу защиты данных женщин, желающих сделать аборт в Соединенных Штатах.

Гигант социальных сетей Meta , чьи платформы регулярно обвиняются неправительственными организациями и политиками в нанесении вреда пользователям и демократии, в четверг опубликовал свой первый ежегодный отчет об усилиях по защите прав человека.

Он охватывает 2020 и 2021 годы и рассматривает различные меры, принятые в Facebook и Instagram , например, для борьбы с дезинформацией вокруг Covid, и обобщает уже опубликованные исследования, например, о выборах в США или на Филиппинах.

«В отчете объясняется, как наша политика в отношении данных помогает защитить людей от незаконного или чрезмерного государственного надзора», — отмечается в пресс-релизе Meta.

Тем не менее, в США пользователи опасаются, что технологические группы будут вынуждены передать властям личную информацию женщин, которые, например, обращались в службы помощи по добровольному прерыванию беременности (IVG).

«В соответствии с нашей политикой в области прав человека мы стремимся максимально узко интерпретировать запросы правительства», — заявила AFP директор по правам человека в Meta Миранда Сиссонс.

При этом она отметила, что там, где есть разница между местными и международными стандартами, Meta стремится максимально соответствовать международным стандартам.

В отчете упоминается, что если запрос не соответствует закону или правилам Meta, компания «отклоняет» их.