Участницу Pussy Riot Анну Кузьминых объявили в розыск

МВД России разместило в базу данных информацию о розыске участницы скандально-известной панк-группы.

«Кузьминых Анна Алексеевна, 24 июня 1994 года рождения, место рождения Нижний Новгород. Разыскивается по статье УК», — сказано в базе.

При этом на сайте МВД не конкретизируется по какой статье квалифицируют ее деяние, из-за которого инициирован розыск.

Известно, что за надругательство над госсимволом ранее на Кузьминых было возбуждено производство по ст. 329 УК РФ.

Напомним, что сегодня президент России Путин подписал целый ряд поправок к УК России, которые касаются раздела о преступлениях против государства.