Участницу Pussy Riot Анну Кузьминых объявили в розыск
МВД России разместило в базу данных информацию о розыске участницы скандально-известной панк-группы.
«Кузьминых Анна Алексеевна, 24 июня 1994 года рождения, место рождения Нижний Новгород. Разыскивается по статье УК», — сказано в базе.
При этом на сайте МВД не конкретизируется по какой статье квалифицируют ее деяние, из-за которого инициирован розыск.
Известно, что за надругательство над госсимволом ранее на Кузьминых было возбуждено производство по ст. 329 УК РФ.
Напомним, что сегодня президент России Путин подписал целый ряд поправок к УК России, которые касаются раздела о преступлениях против государства.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
USA Today: в Сенате США поссорились из-за права на аборт для беременных мужчин
Meta опубликовала свой первый доклад о правах потребителей услуг
Вучич: Сербия считает мировой войной конфликт Запада и России в Украине
Огородники рассказали об уникальной методике посадки чеснока
ВСУ нанесли ракетный удар по заводу «Сокол» в Новой Каховке возле Херсона