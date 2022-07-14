Огородники рассказали, какое средство поможет избавиться от вредителей и болезней

В последнее время все громче слышатся голоса сторонников органического земледелия, которое предполагает полный отказ от использования «химии», в первую очередь в частных садах.

Древесная труха:

Дело в том, что в древесной трухе из леса, в остатках стволов и пней, содержится триходерма, а также полезные актиномицеты. Триходерма отлично справляется с различными фитопатогенами.

Не дает развиваться таким опасным заболеваниям как фитофтороз, различные гнили и пятнистости. Кроме того, триходерма, питаясь растительными остатками, перерабатывает органику и улучшает плодородие почвы.

Метаризиум:

В природе найти этот почвенный гриб крайне сложно, поэтому я использую готовый препарат в гранулах серии Profit. Минеральные гранулы обогащены спорами гриба, которые при попадании в определенную среду, в питательную среду, активируются и распространяются по участку.

Метаризиум минерализует вредителей в почве. Когда споры попадают на вредителя, он постепенно погибает. Данный препарат безопасен для человека, для дождевых червей и для окружающей среды. Если споры не находят вредителя, то гриб все равно остается активным в почве и переходит на питание растительными остатками и также улучшает плодородие почвы.

Боверия:

Другой крайне полезный почвенный гриб – боверия. Опять же я использую готовый препарат в гранулах (серия Profit), потому что в природе боверию найти и выделить крайне сложно. Боверия как и метаризиум уничтожает вредителей.

Когда споры попадают на вредителя, они прорастают в тело и поражают его. Затем споры будут распространяться по участку и воздействовать на большее количество вредителей.

Приготовление средства:

Чтобы приготовить раствор, понадобится примерно 1 кг измельченной древесной трухи.

Насыпаем труху в ведро и добавляем каждый препарат по 1 ч. л.

Заливаем все 10 л теплой воды. Вода должна быть примерно +18-25 град.

Все содержимое настаиваем несколько часов, можно и сутки.

Затем процеживаем и используем по назначению – обрабатываем растения либо проливаем почву.

Данный раствор составлен из трех компонентов: триходерма, боверия и метаризиум. Их спокойно можно смешивать, в том числе препараты различных производителей, конкуренции между грибами не будет.

Нужно сказать, что эффект от обработки биопрепаратами появляется не сразу. Для биопрепаратов нужно время, чтобы начать действовать. Если у вас на участке расплодились вредители и болезни, и вы только начали обработку биопрепаратами, то она может не помочь. Нужно проводить именно профилактические обработки, тогда растения будут под надежной защитой.