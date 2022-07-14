Огородники рассказали, как спасти запущенную клубничную грядку

Как и любая другая ягодная культура, клубника требует внимания и бережного ухода.

Зарастание из-за самосева:

Почти всегда огородники оставляют на кусте деформированные ягоды, и очень часто их семена прорастают. На одном плоде созревает в среднем 80-350 штук, что зависит от сорта и размера. В результате на грядке появляются множество новых кустов из некачественного материала, но очень жизнестойких.

Их сортовые характеристики будут намного хуже исходной рассады. Ягоды созревают с измененным вкусом, иногда присутствует горечь, цвет их часто темнее или, наоборот, остается светло-розовым.

Размножение усами:

Усы на клубнике начинают активно расти после плодоношения. В среднем куст дает по 5-8 отростков, и их появление нужно постоянно контролировать. Если дачники появляются на участке по выходным, то они все время сталкиваются с этой проблемой.

Клубничная грядка без ухода способна за одно лето заполонить свободное пространство и превратить его в зеленый ковер без просветов.

Проблема уже была изначально:

Иногда при покупке земли от предыдущих хозяев остаются ягодные грядки со своей историей. В этом случае следует разузнать у людей как можно больше информации о сорте, способе выращивания и прочей агротехнике. Если состояние клубники не внушает доверия и нет четких объяснений, то лучше выкорчевать ее полностью и заменить на свежие новые кустики.

Омоложение клубники:

Если сорт проверен годами, и он удовлетворяет всем запросам, то стоит заняться возрождением запущенной грядки. Это хотя бы позволит не тратиться на рассаду, с которой всегда есть вероятность обмана или пересорта. Крупные и сильные кусты могут начать активно расти, если им обеспечить недостающие условия: пространство, воду, питание и свет.

Этапы обновления клубничника за сезон:

В апреле выкапывают слабые кусты.

Во время бутонизации отмечают колышками обильно цветущие экземпляры. Самыми лучшими считают те, у которых 2 цветоноса и больше.

Кусты без бутонов в июне удаляют, даже если на вид они здоровые.

Выбраковывают клубнику с кривыми ягодами и пустоцветы.

Для получения рассады делают следующее:

Выбирают куст со множеством бутонов и созревающей крупной ягодой.

Цветоносы срезают.

Ухаживают до появления усов, на каждом отростке оставляют первую розетку, так как она самая сильная. Все последующие тоже сохраняют сортовые признаки материнского куста.

После появления корешков пересаживают на отдельный участок.

На постоянную грядку высаживают в августе-сентябре.

Во время выгонки усов не забывают подкармливать материнский куст.

Обновление старой клубники:

Посадки культуры требуют обновления каждые 3-4 года, дальше она начинает вырождаться, и урожайность снижается. Каждый сезон на основном корне появляются рожки — новые растения с собственными корнями, что приводит к укрупнению куста.

Корням и листве становится тесно, и постепенно грядка приобретает запущенный и неопрятный вид. В этих условиях спасет ситуацию рассаживание молодых кустов осенью.