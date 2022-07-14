Нью-Йорк подготовился к возможной российской ядерной атаке

Власти Нью-Йорка решили напомнить его жителям, как вести себя в случае ядерной атаки, сообщает Daily Mail.

Небольшое видео, которое достаточно примитивно объясняет действия при угрозе ядерного нападения, позже прокомментировал мэр города Эрик Адамс.

«Хотя вероятность ядерного удара по Нью-Йорку или его окрестностям, очень низка, важно, чтобы жители Нью-Йорка знали, как оставаться в безопасности», - заявил он и посоветовал собрать сумку и не забыть про лекарства.

В самом же ролике ведущая на фоне постапокалипсических обгорелых домов предлагает три совета по безопасности: «Входите внутрь, оставайтесь внутри, следите за обновлениями».