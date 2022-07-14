Дачники рассказали, как вырастить пышно цветущую герань

Комнатная герань постоянно используется флористами для украшения общественных зданий и офисов. Пышные кусты нетрудно вырастить и дома. Их можно разместить на балконе или в подвесных кашпо в саду.

Обрезка:

Мероприятие очень важно для герани.

Его осуществляю, чтобы:

омолодить куст;

срезать сухие, больные или увядшие побеги;

стимулировать рост новых веточек;

пробудить растение;

убрать отцветшие бутоны.

Чтобы растение развивалось полноценно, процедуру осуществляю, придерживаясь схемы:

Первую обрезку провожу сразу, как только достаю герань весной из подвала. Там она у меня зимует. Стебли укорачиваю максимум на 15 см.

В течение сезона слежу за развитием побегов, удаляя слишком слабые. Таким образом формирую куст.

В период цветения удаляю увядшие бутоны, чтобы продлить этот период как можно дольше.

Открою маленький секрет, что если вы хотите получить пышный, хорошо развитый куст, то необходимо подрезать слишком развитые ветки.

Подбираем подходящую емкость:

Замечу, что герань обладает хорошо развитой корневой системой. Чтобы активно расти и обильно цвести, ей понадобится просторный горшок. Емкость я выбираю перед пересадкой таким образом, чтобы в объеме она была на 2 см больше предыдущей. Обязательно должны быть дренажные отверстия — застой влаги у корней приводит к появления грибковых заболеваний.

Если корням растения будет слишком тесно, оно начнет увядать. Если слишком просторно — надземная часть не пойдет в рост и точно не дождаться цветения, пока корни полностью не заполнят емкость.

Перед посадкой тару обязательно дезинфицирую:

Тщательно промываю горячей водой с моющим средством.

Ополаскиваю.

Обрабатываю насыщенным раствором марганцовки.

Создаем микроклимат:

Растение обильно цветет, если создать для него комфортные условия. Герань достаточно неприхотлива и хорошо себя чувствует как в домашних условиях, так и посаженная в открытый грунт.

Зимой комнатным растениям, в период с ноября по март, делаю дополнительное освещение фитолампой.

Весной горшочки выношу на террасу, можно и на балкон.

Летом высаживаю в открытый грунт, но выбираю такое место, где не будет прямых солнечных лучей в полдень. Так цветение будет ярким и продолжительным.

Особенности выращивания в открытом грунте:

Кроме того, подбираю участок с питательной, рыхлой почвой, без застоя воды. Перед посадкой вношу небольшое количество песка и торфа, а почву мульчирую, чтобы она оставалась влажной как можно дольше.

Для пышного цветения герани необходимы своевременные подкормки. Я использую специальные комплексные удобрения. В них минимальное содержание азота — элемент растение не жалует.

Полив осуществляю по мере подсыхания верхнего слоя почвы.

Подводя итог, скажу, что герань — очень красивый и неприхотливый цветок. Она украсит не только дом внутри, но и приусадебный участок. При этом потребует минимум ухода.