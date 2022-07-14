Захарова прокомментировала русофобские заявления Трасс
Мария Захарова предложила Лизз Трасс воплотить свои обещания в реальность, ведь, по мнению Захаровой, умные люди учатся на ошибках других, а Трасс - на своих.
14 июля российский дипломат Мария Захарова, обескураженная «манией величия второсортного политика», прокомментировала заявления главы МИД Великобритании Лиз Трасс касательно нанесения поражения России.
Захарова считает, что Трасс необходимо наконец-то заняться дипломатией ради блага Соединённого Королевства Великобритании, а не устраивать себе прогулки на танках и делать громкие заявления, которые никогда не сможет исполнить.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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