Огородники рассказали, нужен ли нашатырный спирт для обработки огурцов

Любой дачник хочет собирать богатый урожай. Но для этого нужно проводить систематические подкормки овощей и обеспечить им хороший полив.

Польза нашатырного спирта:

Бывалые огородники знают, что нашатырный спирт является эффективным аптечным средством. В препарате содержится азот, так необходимый для хорошего роста огурцов. Азот нужен культуре и для образования плодов.

О недостатке азота у рассады можно судить по следующим признакам:

Листья желтеют.

Огурцы остановились в росте.

Листва мелкая.

Нет завязей.

Побеги стали желтыми и ломкими.

Огурцы растут мелкими и некрасивыми.

Как показала практика, овощи быстро получают азот из нашатырного спирта. Они усваивают его в том количестве, которое нужно для хорошего роста и полноценного развития. Он не трансформируется в нитраты, которые концентрируются в плодах. Кроме того, нашатырный спирт результативно борется с вредителями.

Но раствор следует разводить правильно, следуя определенным пропорциям.

При поливе пропорции несколько различаются. Для рассады следует взять 50 мл на 10 л воды, а для хорошего цветения 90 мл на 10 л воды. При образовании плодов идет 45 мл на ведро воды (10л). Для профилактики недостатка азота 50 мл на 10 л, а при выявлении признаков нехватки микроэлемента берется 120 мл на ведро воды.

Для опрыскивания развести 20 мл 10 % нашатырного спирта в 10 л воды.

Для полива берется один литр раствора под каждый корень. Если проводится обработка листьев, нужно проследить за тем, чтобы раствор не попал только на одну сторону. Работы желательно проводить в пасмурный день, без ветра. Лучше рано утром или поздно вечером.

Следует соблюдать интервал между подкормками. Оптимальным вариантом является обработка один раз в неделю. Но если видно, что огурцы испытывают недостаток азота, можно проводить опрыскивание или полив чаще, один раз в три дня.

Борьба с болезнями и вредителями:

Нередко огурцы начинают болеть, особенно в парниках и теплицах. Чтобы не допустить распространение инфекции, посадки рекомендуется обработать аммиаком. Начинать обработки в моменты высадки рассады в грунт и завершать их в конце сезона.

Можно до высаживания семян в грядку продезинфицировать их некрепким раствором нашатырного спирта.

Если начинают болеть огурцы, которые уже дают плоды, также нужно обработать их. Но перед этим убрать все поврежденные части растения и убрать их подальше от грядок, чтобы заболевание не распространялось далее.

Затем развести в ведре воды 50 мл нашатыря, залить готовый раствор в пульверизатор и опрыскать огурцы. Оставшийся раствор вылить на землю под растениями. Процедуру желательно повторить через 14 дней.

Нашатырный спирт хорошо помогает от тли, медведки, паутинного клеща, муравьев и слизней. Но при работе с препаратом нужно знать, что пары аммиака могут негативно сказаться на здоровье дачника. Поэтому без маски и перчаток работы проводить нельзя.

В теплицах работать с открытыми дверями. После завершения обработки лицо и руки тщательно вымыть с мылом.