Огородники рассказали, нужен ли нашатырный спирт для обработки огурцов
Любой дачник хочет собирать богатый урожай. Но для этого нужно проводить систематические подкормки овощей и обеспечить им хороший полив.
Польза нашатырного спирта:
Бывалые огородники знают, что нашатырный спирт является эффективным аптечным средством. В препарате содержится азот, так необходимый для хорошего роста огурцов. Азот нужен культуре и для образования плодов.
О недостатке азота у рассады можно судить по следующим признакам:
Листья желтеют.
Огурцы остановились в росте.
Листва мелкая.
Нет завязей.
Побеги стали желтыми и ломкими.
Огурцы растут мелкими и некрасивыми.
Как показала практика, овощи быстро получают азот из нашатырного спирта. Они усваивают его в том количестве, которое нужно для хорошего роста и полноценного развития. Он не трансформируется в нитраты, которые концентрируются в плодах. Кроме того, нашатырный спирт результативно борется с вредителями.
Но раствор следует разводить правильно, следуя определенным пропорциям.
При поливе пропорции несколько различаются. Для рассады следует взять 50 мл на 10 л воды, а для хорошего цветения 90 мл на 10 л воды. При образовании плодов идет 45 мл на ведро воды (10л). Для профилактики недостатка азота 50 мл на 10 л, а при выявлении признаков нехватки микроэлемента берется 120 мл на ведро воды.
Для опрыскивания развести 20 мл 10 % нашатырного спирта в 10 л воды.
Для полива берется один литр раствора под каждый корень. Если проводится обработка листьев, нужно проследить за тем, чтобы раствор не попал только на одну сторону. Работы желательно проводить в пасмурный день, без ветра. Лучше рано утром или поздно вечером.
Следует соблюдать интервал между подкормками. Оптимальным вариантом является обработка один раз в неделю. Но если видно, что огурцы испытывают недостаток азота, можно проводить опрыскивание или полив чаще, один раз в три дня.
Борьба с болезнями и вредителями:
Нередко огурцы начинают болеть, особенно в парниках и теплицах. Чтобы не допустить распространение инфекции, посадки рекомендуется обработать аммиаком. Начинать обработки в моменты высадки рассады в грунт и завершать их в конце сезона.
Можно до высаживания семян в грядку продезинфицировать их некрепким раствором нашатырного спирта.
Если начинают болеть огурцы, которые уже дают плоды, также нужно обработать их. Но перед этим убрать все поврежденные части растения и убрать их подальше от грядок, чтобы заболевание не распространялось далее.
Затем развести в ведре воды 50 мл нашатыря, залить готовый раствор в пульверизатор и опрыскать огурцы. Оставшийся раствор вылить на землю под растениями. Процедуру желательно повторить через 14 дней.
Нашатырный спирт хорошо помогает от тли, медведки, паутинного клеща, муравьев и слизней. Но при работе с препаратом нужно знать, что пары аммиака могут негативно сказаться на здоровье дачника. Поэтому без маски и перчаток работы проводить нельзя.
В теплицах работать с открытыми дверями. После завершения обработки лицо и руки тщательно вымыть с мылом.
Опубликовано: Ангелина Крент
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