Огородники рассказали, чем стоит подкормить томаты в июле

В июле во многих регионах начинают зреть помидоры и огородники полагают, что теперь вся работа в теплице и на грядах с томатами сведется к сбору урожая.

Первое о чем хочется поговорить это полив, да информация не новая, однако большинство из нас забывает о ней, полив только теплой водой, от 18 градусов, если польете холодной водой, можете встретиться с пожелтением листьев, с слабым ростом куста, это признаки полива холодной водой.

Жирование томатов:

Проблема также часто встречается у многих садоводов и огородников, проблемой может быть перебор в удобрениях с содержанием азота, проявляется в темных крупных листьях, верхушки на томатах при этом могут скручиваться, большое количество пасынков и зеленной массы, томаты жируют, бороться с этой проблемой тяжело, лучший вариант прекратить полив на 7 дней, а также перестать применять удобрения с содержанием азота.

Сейчас я буду проводить третью финальную подкормку томатов, упор я буду делать на плодоношение, так как куст у нас уже сформированный, да и зеленой массы достаточно. Использую фосфорно калийное удобрение где содержится 15% фосфора и 40% калия. Пропорции указанны на упаковке, у каждого они разные, в моем случае 25 грамм на 1 м^2.

Данная подкормка отлично скажется на самих плодах, повысится сахаристость, помогает увеличить урожайность, продлить цветение, а также обеспечивает устойчивость к засухе, в моем городе сейчас с погодой не все хорошо, сильная жара буквально обжигает почву и растения. Рекомендую в июле подкормить свои томаты.

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