Фанаты Шатунова ложатся на венки на его могиле, чтобы сделать селфи

Поклонники покойного Юрия Шатунова ведут себя более, чем странно. Ради селфи почитатели творчества экс-солиста "Ласкового мая", готовы лечь на венки на могиле своего кумира.

Фанаты вокалиста легендарной группы "Ласковый май" Юрия Шатунова ведут себя ненадлежащим образом на могиле певца, которая находится на Троекуровском кладбище.

Почитатели творчества усопшего позволяют себе бросаться на крест, ложиться на венки. На неподобающие действия поклонников Шатунова пожаловался охранник кладбища.

Мужчина утверждает, что поток людей к могиле знаменитости не иссякает. Фанаты рыдают, поют композиции умершего исполнителя, включая их на телефоне.

Охрана призывает посетителей выключить музыку, так как те находятся на кладбище, а не на дискотеке.

Некоторые граждане, например, приходят и игрушки и письма с могилы забирают. А совсем ненормальные в прямом смысле на крест бросались. Другие на венки ложатся ради селфи.

Прощание с Шатуновым в конце июня собрало тысячи фанатов его творчества. Знаменитостей на траурной церемонии почти не было. Продюсер Сергей Лавров объяснил причины этого.

Он как Ротару, она же ни на одной тусовке не была замечена. За последние 20 лет я не помню, чтобы она была на каких-то мероприятиях.

Исполнитель никогда не был тусовщиком. Светские мероприятия Шатунов посещал очень редко, круг его общения так и не сформировался в творческой среде.