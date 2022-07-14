Огородники рассказали, какие растения нельзя окучивать

Некоторым начинающим садоводам приходится сталкиваться с различными проблемами при окучивании огородных культур.

В целом окучивание помогает удерживать влагу возле растений, не дает высокорослым посадкам склоняться к земле, при окучивании на зиму защищает от вымерзания, однако при таком большом количестве плюсов есть и минусы, но они присущи окучиванию некоторых овощей и кустарников.

Лук - Не рекомендую окучивать, так как он может загнить, особенно этим летом, часто слышу что погода достаточно холодная и пасмурная во многих городах.

Огурцы - При окучивании данного овоща велик риск повредить корневую систему, так как она располагается сверху, лучшим вариантом будет замульчировать. Смородину также не рекомендую окучивать, из-за высокого расположения корневой системы, а значит велик шанс повредить корни.

Петрушка. салат, укроп. Из-за попадания земли на стебли, листья, они попросту могут загнить или ослабнет урожай.

Однако есть те растения, которым просто необходимо окучивание, например капуста, так вы поможете образовать доп корни.

Морковь, картофель, томаты, также будут благодарны за окучивание.

Подводя итог хочу сказать, вы можете производить окучивание любых овощей и кустарников у себя на участке, но так велик риск получить слабый урожай, либо вообще потерять культурные посадки. По этому учитесь на моих ошибках, а не на своих.