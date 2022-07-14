Огородники рассказали, как быстро избавиться от тли в саду и огороде

Чтобы легко и быстро справиться с тлей, отлично подойдет раствор из чистотела. Это натуральное, но эффективное средство в сжатый срок избавляет растения от насекомых.

Чем хорош чистотел?

Отнюдь не все дачники знают, что чистотел отлично помогает от тли в саде и огороде. Он может использоваться для профилактических защитных обработок и для непосредственного изгнания вредителей с растений.

Нужно отметить, что чистотел является поистине универсальным средством. Раствор отлично подходит для овощных и ягодных культур, плодовых деревьев и кустарников. Он подходит как для опрыскивания, так и для полива.

Чтобы добиться от опрыскивания максимальной эффективности, раствор готовится из чистотела в период его цветения. В состав растения входят эфирные масла, алкалоиды, органические кислоты, которые убийственны не только для тли, но и для прочих вредителей, например, муравьев.

Некоторые дачники, желая отпугнуть от растений тлю, муравьев и прочих насекомых, высаживают чистотел по периметру и грядок. Вредители не выносят его аромат, а сок культуры для них смертельно опасен.

Как сделать раствор?

При приготовлении раствора из чистотела, учитывайте, что он крайне токсичен. Проводите работу в перчатках и в плотной одежде, а при опрыскивании пользуйтесь респиратором.

Готовим раствор:

Чтобы приготовить раствор для опрыскивания плодовых деревьев и кустарников, наполните емкость на 1/3 свежим или сухом измельченным сырьем. Заполните ведро 5 л горячей воды. Прикройте тару крышкой. Дайте раствору постоять пару дней. Перед применением смесь процеживается и разводится водой (1:1). Проводится внекорневая обработка.

бы приготовить раствор для полива растений, положите в 10 л кастрюлю примерно 0,5 кг измельченного чистотела. Заполните ее водой. Поставьте на огонь и дайте прокипеть 20-30 минут. Затем, дайте раствору постоять 3-4 часа. Перед применением процедите. Разведите водой (1:2). Полейте растения.

При правильном применении, раствор из чистотела гарантированно избавить Ваш сад и огород от тли, муравьев, прочих вредителей.