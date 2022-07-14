Путин принял закон о предоставлении жилья семьям погибших военных

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому семьи погибших военных признаются нуждающимися в жилье.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в четверг, 14 июля 2022 года, подписал закон, который позволяет семьям погибших российских военнослужащих получать льготное жильё.

Согласно данному закону, площадь получаемой семьями умершего или погибшего военного будет рассчитываться исходя из количества членов его семьи, включая рождённых после момента его гибели детей, в случае установления отцовства.