Опытные хозяйки рассказали, как отстирать желтые пятна на подушке

При смене постельного белья можно обнаружить на подушке желтые пятна. Смотрится это неэстетично да и спать на такой подушке неприятно.

Осенью я обязательно провожу чистку всех подушек, имеющихся в доме, а их у меня, к слову сказать, немало – найдутся экземпляры на любой вкус: и перьевые, и с искусственным наполнителем и ортопедические.

Уход за перьевыми подушками, которые чудесным образом остались у меня еще с советских времен, несложный: я просто просушиваю их на солнце, а потом хорошенько выбиваю пыль. Наперники стираю, а износившиеся и потерявшие вид заменяю новыми, которые приловчилась шить сама.

Однако такие подушки имеют один существенный недостаток: перьевой наполнитель со временем сбивается в комки, отчего подушка теряет мягкость.

Подушки с искусственным наполнителем более удобны в уходе. Их можно стирать в машинке, однако тут многое зависит от того, какой вид наполнителя внутри. Некоторые подушки такого вида со временем так же теряют мягкость, упругость и внутри них появляются твердые уплотнения (но это, конечно, происходит гораздо реже).

Оптимальный вариант на сегодняшний день – ортопедические подушки. Их качество отвечает самым высоким стандартам, а разнообразие дизайна и наполнителя такое, что аж глаза разбегаются.

Такие подушки имеют съемный чехол, который легко и удобно стирается. Сама же я, вот уже который год, с удовольствием сплю именно на такой подушке, а все остальные хранятся в шкафу, как говорится, на всякий случай.

Но вот недавно, проводя текущую уборку, я стала перебирать свои запасы подушек в шкафу. Достала и те, что с перьевым наполнителем. Начала перекладывать, а из них – пыль столбом. Понятное дело, оставлять в таком виде их было нельзя – скоро ведь гости нагрянут.

На свой страх и риск решила постирать их в стиральной машинке, и все получилось – подушки стали чистыми и свежими.

Вот что я делала: запихнула подушки в стиральную машинку, всыпала порошок, отбеливатель и несколько ложек соды (чтобы усилить эффект) и выставила температуру 60 градусов.

После того, как достала подушки, развесила их на солнышке и каждые 30 минут перебивала и переворачивала. Они быстро высохли и теперь выглядят, как новенькие!

Так что, если у вас в доме тоже имеются подушки с перьевым наполнителем, не бойтесь стирать их в машинке – они прекрасно реагируют на такую процедуру и мгновенно преображаются!