Опытные хозяйки рассказали, как бороться с неприятными запахами в доме

Я люблю, когда в доме приятно пахнет свежестью и чистотой – от этого сразу поднимается настроение, да и дышать как-то легче.

Не всегда есть время убираться, да и не только грязь может стать причиной неприятного запаха – мусорное ведро, унитаз, забившаяся канализация – вот лишь несколько причин, которые могут его спровоцировать.

Покупные освежители воздуха, как мы уже знаем, малоэффективны и обеспечивают лишь кратковременный маскирующий эффект, поэтому я вообще не вижу смысла ими пользоваться. На худой конец у меня в запасе есть несколько народных хитростей, с помощью которых можно быстро избавиться от различного рода неприятных запахов – о них я расскажу в данной статье.

Итак, для первого способа нам понадобятся кофейные зерна. Их нужно просто поджарить на сильном огне, после чего комната тут же наполнится приятным кофейным ароматом. Запах этот очень стойкий, поэтому надолго обеспечит вам приятные ощущения.

Еще одним верным помощником, позволяющим освежить атмосферу в доме, может стать обычный лавровый лист, который нужно просто поджечь.

Эфирные масла, выделяющиеся в процессе этого, быстро овеют всё пространство, и в комнате сразу же станет свежо и уютно.

Для того, чтобы предотвратить появление неприятного запаха из мусорного ведра, я всегда кладу на его дно пару ватных дисков, смоченных в любимом эфирном масле.

Тот же фокус проделываю в санузле – капаю несколько капель масла в середину туалетной бумаги и с края полотенца для рук, благодаря чему в комнате всегда чувствуются приятные нотки цитруса или лаванды.

Кстати, чтобы полотенца не залеживались в шкафу и не приобретали запах сырости, я всегда прокладываю между ними пару брусочков самого обычного мыла, которое будет не только приятно пахнуть, но и отгонять моль.

Ну и, избавиться от неприятного запаха, исходящего из труб, поможет следующая процедура – засыпаем в сливное отверстие соль, соду и уксус в пропорции 1:1:2, ждем минут 30, а потом промываем трубу кипятком. Неприятный запах тут же исчезнет.