В США врачу, который сделал изнасилованной девочке аборт, грозит уголовное преследование
Власти Индианы объявили, что ведут расследование в отношении гинеколога, который помог 10-летней девочке сделать аборт после изнасилования.
Доктор Кейтлин Бернард сообщила нескольким СМИ в начале июля, что она приняла маленькую девочку в Индианаполисе после того, как с ней связался коллега из Огайо.
В Огайо решение Верховного суда США от 24 июня больше не гарантирует право на прерывание беременности. 10-летняя девочка, изнасилованная в мае мужчиной, арестованным во вторник, превысила этот срок. Поэтому она уехала в Индиану, где аборты разрешены до 21 недели беременности.
Генеральный прокурор штата Индиана Тодд Рокита обвинил врача в том, что он не сообщил властям о деле девочки, поскольку местный закон требует от него сделать это с точки зрения педофилии.
«У нас есть этот активист, выступающий за аборты, который утверждает, что он врач, и печально известен тем, что не подает необходимые отчеты», — заявил Тодд Рокита Fox News. Врачу угрожают отзывом лицензии, а возможно и уголовным преследованием.
Опубликовано: Тарас Медведев
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