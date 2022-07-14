Мизинцев заявил, что ВСУ отправляют на линию фронта людей с ограниченными возможностями
Генерал-полковник РФ Михаил Мизинцев рассказал СМИ о беззаконии, которое происходит в украинских военкоматах.
14 июля руководитель Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев в своём пресс-релизе сообщил, что пункты призыва на воинскую службу Украины отправляют на передовую людей с ограниченными физическими возможностями.
Мизинцев уточнил, что сотрудники военкоматов принуждают призывников писать отказную от прохождения медицинских осмотров, которая определяет годность военнообязанных к службе в ВС.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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