Мизинцев заявил, что ВСУ отправляют на линию фронта людей с ограниченными возможностями

Генерал-полковник РФ Михаил Мизинцев рассказал СМИ о беззаконии, которое происходит в украинских военкоматах.

14 июля руководитель Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев в своём пресс-релизе сообщил, что пункты призыва на воинскую службу Украины отправляют на передовую людей с ограниченными физическими возможностями.

Мизинцев уточнил, что сотрудники военкоматов принуждают призывников писать отказную от прохождения медицинских осмотров, которая определяет годность военнообязанных к службе в ВС.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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