Дачники рассказали, как правильно выращивать гайлардию на своём участке

Даже один куст цветов гайлардия способен своей яркой цветовой гаммой украсить любой участок. Расцветка гайлардии в стиле и гамме мексиканских накидок, веселое и радостное.

В садах культивируется в основном гайлардия остистая, многолетнее растение редко кто из садоводов выращивает однолетние формы гайлардии. Гайлардия остистая словно лучистое солнышко с желтыми краями лепестков и с красно – коричневым или карминно – розовым центром цветка.

По незнанию гайлардию путают с рудбекией, хотя спутать их довольно сложно на мой взгляд. Цветет гайлардия продолжительное время, с июня и по до августа, приблизительно 2 месяца.

Гайлардия многолетняя выращивание из семян:

Семена гайлардии на рассаду можно посеять в феврале - марте – апреле в рассадный ящик. Глубина посева семян не более 1 см, всходы появляются примерно через 2 недели, но свежие семена могут взойти и за неделю.

Проблем с выращиванием рассады никакой нет, цвести гайлардия будет на второй год. Из семян я сама гайлардию не выращивала, купила кустик на рынке, мне вполне достаточно одного.

Цветок вырастает до 80 – 90 см, любит солнечные места, вернее солнцепек, который выдерживают не каждые цветы, а гайлардии все нипочем. С годами цветения становится не такое яркое, и лет через 5 нужно или омолодить куст, поделив его на деленки, или вырастить новые растения из семян.

Поливать гайлардию нужно только в засушливый период лета, в остальное время она обходится естественными осадками в виде дождей. Для подкормки лучше всего использовать комплексные минеральные удобрения, не менее 3 – 4 раз за сезон.

Ни в коем случае в качестве удобрений нельзя использовать навоз, самая простое это в качестве удобрения взять Фертику или Агриколу, и не мудрить с составление удобрений.

Если не обрывать цветы после цветения, то вызрев, семена упадут на землю, а весной дадут самосев. На зиму нужно обрезать побеги гайлардии вровень с уровнем земли и укрыть сухими листьями.

Хорошо смотрится гайлардия в тандеме с ромашками и спаржей, впрочем можно подобрать и других компаньонов на клумбе, например ту же рудбекию.