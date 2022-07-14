Дачники рассказали, как посадить тысячелистник птармик и ухаживать за его цветами

Цветы гипсофила можно легко спутать с тысячелистником птармика, я этом я убедилась на своем примере. Купила гипсофилу – вырос тысячелистник птармика.

О том, что моя гипсофила вовсе не гипсофила, мне подсказала Ольга Абрамова в комментарии: « у меня тоже растет, я тоже считала что это гипсофила, пока в питомнике не увидела свою гипсофилу с названием тысячелистник птармика, начала разбираться, и оказалось что действительно тысячелистник птармика»

Против тысячелистника птармика я не возражаю, тем более, что прижился на клумбе и хорошо перезимовал в этом году. Цветет тысячелистник птармика продолжительное время, вернее с июля до поздней осени.

Тысячелистник птармика посадка и уход:

Вырастить тысячелистник птармика можно из семян, которые посеять нужно в марте месяце поверхностно, без присыпки почвы. Размножить цветок можно и делением куста, и зеленым черенкованием.

К почве тысячелистник никаких требований не предъявляет, где посадили, там и будет расти. Единственно что участок желательно подобрать без сквозняков, чтобы не было сильных ветров.

Куст у тысячелистника птармика до одного метра, маленьким не назовешь, побеги прямостоячие, в целом куст выглядит компактно. При такой высоте куста сильные порывы ветра могут сломать побеги.

Такие растения, как тысячелистник птармика, называют растениями для ленивых цветоводов. Поправлю, для тех, кто приезжает на дачу по выходным. Птармика даже в жаркие дни спокойно обходится без полива.

Я конечно поливаю регулярно, клумба на солнцепеке, влага испаряется быстро. К тому же растет тысячелистник птармика вместе с другими цветами. Поливаю сразу всю клумбу, главное не допускать застоя влаги.

Подкармливаю тысячелистник заодно с другими цветами на клумбе, использую в основном Фертику для цветов и Агриколу. С весны подкормила аммиачной селитрой для роста.

Неприхотливые многолетники, такие, как птармика, и клумбу украсят белым облаком во время цветения до осени, и не потребуют к себе усиленного внимания. Подарок, а не цветок.

Впервые тысячелистник птармика был выведен в 16 веке в Европе, и особенно красив его сорт Жемчужница. С тем, что у меня растет не гипсофила, а тысячелистник птармика, я разобралась, а вот Жемчужница это или нет, не знаю.