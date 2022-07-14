Дачники рассказали об особенностях выращивания гипсофилы на клумбе

С помощью совместной посадки гипсофилы и роз можно превратить розарий в сказку, цветки идеально подходят друг другу.

Кустик гипсофилы многолетней у меня растет рядом с наперстянкой, барбарисом Тунберга и гелиотропом. Вот когда гелиотроп подрастет, думаю, синее и белое будет красиво смотреться.

Гипсофила словно белое облачко, придает элегантность растущим рядом с ней цветам, так как сама выглядит очень изящно. Если есть место, то цветы гипсофила можно высадить длинной полосой, как у меня на фото, которое я сделала с городской клумбы.

Невысокие гипсофилы прекрасно оживят своим воздушным, белым цветением садовые дорожки, также, как и цинерария серебристая. При посадке гипсофилы рассадой важно не заглублять корневую шейку.

В семействе гвоздичных гипсофил насчитывается более 100 видов, это очень много, они бывают не только с белыми соцветиями, но и с розовыми, как например гипсофила метельчатая.

Пока я своей гипсофиле опору не ставила, не знаю, что за сорт купила, но она уже сейчас выросла больше 70 см и цветет. Вырастать гипсофилы могут и больше метра, таким кустам обязательно нужна опора.

Цветок не нужно обильно поливать, гипсофила в этом не нуждается, она не любит чрезмерную влагу. Поливать обильно нужно только молодые кустики гипсофилы, пока они приживаются, особенно в жаркую погоду.

Расти любит на солнечных участках, слишком плодородная почва ей не нужна, достаточно, если в почве будет его в небольшом количестве. Естественно навоз в качестве удобрения использовать нельзя.

Кислый грунт это тоже не для гипсофилы, сейчас в продаже есть раскислитель грунта в виде земли, его я и подсыпала вокруг кустика. Подкармливала я цветок Фертикой Люкс, это удобрение настолько универсальное, что подходит всем цветам.

В зиму растения специально утеплять не нужно, достаточно срезать побеги за не надобностью, и укрыть кустик опавшей листвой. Толстым слоем засыпать не нужно, достаточно небольшого, тонкого слоя.