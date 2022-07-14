Лукашенко: мы потеряли Украину задолго до начала СВО РФ
Александр Лукашенко заявил, что киевский режим уже давно отказался от славянской идентичности.
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время пресс-конференции поделился своим мнение касательно того, когда Украина перестала считать Россию и Беларусь своими братскими народами.
По мнению Лукашенко, украинские политики уже давно приняли решение отказаться от восточнославянской идентичности и сотрудничества с Россией и Беларусью, однако, украинцы для россиян и беларусов всегда будут братским народом. Белорусский лидер подчеркнул, что надеется на возвращение Украины в славянскую семью.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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