Лукашенко: мы потеряли Украину задолго до начала СВО РФ

Александр Лукашенко заявил, что киевский режим уже давно отказался от славянской идентичности.

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время пресс-конференции поделился своим мнение касательно того, когда Украина перестала считать Россию и Беларусь своими братскими народами.

По мнению Лукашенко, украинские политики уже давно приняли решение отказаться от восточнославянской идентичности и сотрудничества с Россией и Беларусью, однако, украинцы для россиян и беларусов всегда будут братским народом. Белорусский лидер подчеркнул, что надеется на возвращение Украины в славянскую семью.