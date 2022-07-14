Известный американский прокурор обвиняется в убийстве жены и сына

В четверг известному американскому прокурору Алексу Мердо было предъявлено обвинение в предполагаемом убийстве его жены и сына.

Согласно обвинительному заключению, принятому большим жюри Южной Каролины, 54-летний мужчина обвиняется в том, что 7 июня 2021 года застрелил свою жену Мэгги из винтовки и своего сына Пола из пистолета.

Это еще один странный поворот в громком уголовном деле, которое более года преследует Южную Каролину. Ранее Мердо обвиняли в страховом мошенничестве, краже и других правонарушениях, и с октября 2021-го он находится под стражей.

Его обвиняют в том, что он заплатил человеку, который совершил бы на него покушение в сентябре прошлого года, чтобы его сын Бастер получил более 10 миллионов долларов по страховке жизни.

Кертис Смит, бывший клиент Мердо, которого Мердо якобы нанял в качестве убийцы, не справился с этим поручением и пуля только задела экс-прокурора. Он получил черепно-мозговую травму, был доставлен в больницу и после поправился.

Инсценированное покушение на Мердо произошло через день после того, как его уволили из юридической фирмы за предполагаемое хищение миллионов долларов. Сам Мердок через несколько дней признался, что сам инсценировал покушение.

Адвокат Мердо, Дик Харпутлиан, заявил в сентябре, что Мердо пристрастился к опиатам и потратил много денег на вызывающее сильную зависимость болеутоляющее средство оксикодон. Он хотел свести счеты с жизнью, но опасался, что в этом случае страховка жизни его сыну не будет выплачена. Вот почему он хотел, чтобы все выглядело так, будто его застрелили, сказал тогда Харпутлиан.