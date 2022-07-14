Минфин США снял санкции с экс-дочки «Газпрома» Gazprom Germania GmbH

Министерство финансов США сняло санкции с компании Securing Energy for Europe GmbH.

Фирма Securing Energy for Europe GmbH ранее носила наименование Gazprom Germania GmbH и являлась дочерним предприятием российской корпорации "Газпром".

Теперь Минфин Соединённых Штатов разрешил проводить сделки с немецкой фирмой Energy for Europe GmbH и всеми фирмами, в которой она имеет долю акций свыше пятидесяти процентов.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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