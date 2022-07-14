Губернатор Брянской области сообщил об обстреле ВСУ посёлка Чернозёмный

Брянский губернатор Александр Богомаз заявил, что украинские солдаты открыли огонь из БПЛА по посёлку Чернозёмный в Брянской области.

В четверг, 14 июля 2022 года, губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз сообщил, что со стороны Украины был открыт огонь беспилотными летательными аппаратами по посёлку Чернозёмный.

Богомаз уточнил, что украинские беспилотники нанесли несколько ударов по пограничному посту Чернозёмного. В результате атаки ВСУ пострадавших нет, все обстоятельства случившегося выясняются компетентными органами.