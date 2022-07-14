ВСУ атаковали погранпост и АЗС в селе Черноземный Брянской области

Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что украинские военные атаковали российский посёлок Черноземный недалеко от границы.

15 июля губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинские ударные беспилотники атаковали приграничные сёла недалеко от границы с Украиной. Под удары попали деревни Черноземный и Новые Юрковичи.

По данным Александра Богомаза, в деревне Черноземный ВСУ атаковали местный пограничный пункт, а в Новых Юрковичах атака беспилотников армии Украины нанесла удар местной автозаправке.