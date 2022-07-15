Путин подписал закон о возможности службы в армии для признанных негодными

Владимир Путин проиндексировал пенсии российским военным на десять процентов.

Владимир Путин подписал представленный 1 июня законопроект, который постановляет произвести индексацию пенсий российским военным на десять процентов. Также указ Путина разрешает службу в армии тем, кто был признан негодным.

Отмечается, что продолжать службу в армии смогут лишь те негодные военные, которые получили государственные награды. Теперь такие военнослужащие смогут продолжить работу в армии России на других специализированных должностях.