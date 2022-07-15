Путин подписал закон о возможности службы в армии для признанных негодными
Владимир Путин проиндексировал пенсии российским военным на десять процентов.
Владимир Путин подписал представленный 1 июня законопроект, который постановляет произвести индексацию пенсий российским военным на десять процентов. Также указ Путина разрешает службу в армии тем, кто был признан негодным.
Отмечается, что продолжать службу в армии смогут лишь те негодные военные, которые получили государственные награды. Теперь такие военнослужащие смогут продолжить работу в армии России на других специализированных должностях.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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