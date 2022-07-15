Пушков: угрозы США применить силу против Ирана говорят о кризисе дипломатии
Алексей Пушков уверен, что США перестали справляться с взятой на себя ролью мирового лидера, поскольку угрожают силой Ирану.
Российский сенатор Алексей Пушков заявляет, что слова Джо Байдена о готовности США применить силу против Ирана из-за разработки ядерного оружия в этой стране говорят о кризисе дипломатии в Вашингтоне и неспособности американского государства договариваться с другими странами.
По словам Пушкова, США сами виноваты в том, что Иран находится на заключительном этапе разработке собственного ядерного оружия, поскольку при Дональде Трампе Вашингтон вышел из ядерной сделки с иранским государством, а Байден не сумел подписать её заново.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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