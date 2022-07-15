МИД РФ: односторонние санкции США приведут к глобальной рецессии на Западе
Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин сообщил, что Западу угрожает рецессия из-за санкций США в отношении Москвы.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин утверждает, что западные экономики начали ускоренное падение ещё до начала российской военной спецоперации на Украине, поскольку ведущие политики Запада допустили катастрофические ошибки на старте пандемии коронавируса.
По мнению Вершинина, односторонние санкции Соединённых Штатов в отношении России лишь приблизят крупнейшую рецессию западных экономик.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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