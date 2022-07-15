Войска РФ нашли ферму ВСУ по выращиванию марихуаны под Лисичанском
Российские войска обнаружили ферму по выращиванию марихуаны около Лисичанска. Наркотики производились украинскими солдатами.
Вооружённые силы России обнаружили украинскую ферму по выращиванию конопли под Лисичанском, откуда ранее отступили подразделения ВСУ. По данным российских СМИ, на ферме была обнаружена сама марихуана и приспособления для её выращивания и сушки.
Российские военные предполагают, что марихуана для ВСУ выращивается в промышленных масштабах с разрешения Генштаба украинской армии, который подобным образом пытается стимулировать подчинённых.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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