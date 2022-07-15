Погранслужба США задержала жительницу Австралии, чтобы выяснить, делала ли она недавно аборт

The Guardian Australia сообщает, что австралийка Мадоллин Гурли была задержана по время путешествия через США и допрошена американским пограничником по поводу того, делали ли она недавно аборт.

30-летняя женщина направлялась в Канаду. Там ей предложили присмотреть за домом и кошкой в обмен на бесплатное проживание. У Гурли есть блог о путешествиях, в котором она рассказывает о подобных поездках.

Мадоллин рассказала The Guardian, что во время остановки в Лос-Анджелесе пограничники обращались с ней, как с преступницей.

Ее сфотографировали, обыскали и дважды допросили, выясняли, не беременна ли она. У нее неоднократно спрашивали, делала ли она недавно аборт.

Представитель Таможенно-пограничной службы США, что эта ситуация будет рассмотрена. Если неправомерное поведение сотрудников подтвердится, будут приняты соответствующие меры.

Гурли ехала в Канаду через США по программе безвизового въезда. Она позволяет гражданам некоторых стран путешествовать по Соединенным Штатам в течение 90 дней без визы.

Женщину депортировали в Австралию за нарушение условий программы. Представитель пограничной службы сказал, что безвизовых въезд не предусмотрен для граждан, которые получают компенсацию за оказанные услуги.