Агентство Moody's объявило о дефолте в Беларуси по внешнему долгу
Рейтинговое агентство Moody's сообщает, что правительство Беларуси допустило дефолт по внешним долговым обязательствам.
Ночью 15 июля американское рейтинговое агентство Moody's сообщило, что белорусское правительство якобы допустило наступление дефолта в стране, поскольку Беларусь не смогла выполнить свои обязательства по внешнем долгу.
Примечательно, что ещё неделей ранее агентство Moody's понизило прогнозируемый экономический рейтинг Беларуси, заявив о том, что дефолт в белорусском государстве неизбежен. Тем не менее, Министерство финансов Республики Беларусь пока никак не комментирует новые заявления Moody's
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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