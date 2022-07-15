Садоводы рассказали, как выкапывать и хранить луковицы гиацинтов

Гиацинты – красивые цветы с великолепным ароматом. Они украшают любой участок, но требуют определенного ухода и соблюдения правил хранения луковиц.

Эти растения плохо переносят перепады температур, поэтому луковицы лучше выкапывать каждый год. Сделать это нужно до конца июля.

Как только наземная часть цветка начинает увядать, ее можно выкапывать. Примерно за неделю до этого полив прекращается.

Луковицы обычно выкапывают вилами, но пользоваться ими нужно осторожно, чтобы не повредить луковицы.

Чтобы добиться роскошного цветения в следующем году, нужно правильно хранить выкопанные луковицы. Экземпляры со следами повреждений и болезней сразу выбрасывают.

Остальные луковицы обеззараживают раствором марганцовки и хорошо просушивают. Затем их оставляю в помещении, которое хорошо проветривается, не допуская попадания прямых лучей солнца.

Не лишним будет обернуть каждую луковицу бумагой, это обеспечит лучшую сохранность и защиту от неблагоприятных внешних воздействий.

Во время хранения луковицы нужно периодически осматривать, поскольку и на этом этапе их могут поражать вредители или болезни.