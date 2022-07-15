Минфин США: чиновникам из России не место на финансовом саммите G20
Министр финансов США Джэнет Йеллен утверждает, что российские политики не должны находиться на финансовом саммите "Большой двадцатки".
Глава американского Минфина Джэнет Йеллен утверждает, что российские политики не должны присутствовать на финансовом форуме организации G20, который пройдёт в Индонезии. Йеллен заявила, что представители Министерства финансов России и смежных российских ведомств ответственны за проведение специальной военной операции на Украине.
По мнению Джэнет Йеллен, именно российская спецоперация на территории украинского государства повлекла за собой усугубление мирового экономического кризиса и ускорение темпов инфляции в большинстве стран на планете.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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