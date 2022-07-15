Fitch понизил рейтинг компании «Нафтогаз Украины» из-за просьбы отсрочить выплаты

Агентство Fitch решило понизить рейтинг компании "Нафтогаз Украины" из-за просьбы руководства предприятия отсрочить выплаты по внешнему долгу.

Американское рейтинговое агентство Fitch сообщило о понижении долгосрочного рейтинга компании "Нафтогаз Украины" ввиду того, что администрация компании попросило инвесторов отложить выплаты по еврооблигациям.

Специалисты Fitch изменили рейтинг украинского "Нафтогаза" с "ССС" до "С", что может свидетельствовать о неизбежности дефолта по долгу компании.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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