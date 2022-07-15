WP: секретарь Совбеза Патрушев станет преемником Путина на посту президента РФ

Издание The Washington Post сообщает, что глава Совбеза РФ Николай Патрушев может занять роль президента России после ухода Путина.

Американская газета The Washington Post сообщает, что председатель Совета безопасности России Николай Патрушев может стать новым президентом страны вместо Владимира Путина после того, как последний уйдёт из политики. По данным журналистов WP, именно Патрушев провёл заседание Совбеза, на котором было принято решение начать спецоперацию на Украине.

После начала боевых действий на территории украинского государства Владимир Путин начал реже бывать на публике, в то время как Николай Патрушев всё чаще начал давать комментарии журналистам о ходе спецоперации. Также публицисты WP отмечают, что руководящий из тени военной операцией на Украине стал влиятельным человеком в глазах российской политической элиты.