ВСУ выпустили шесть ракет по Стаханову в ЛНР из РСЗО HIMARS

Армия Украины атаковала населённый пункт Стаханов в Луганской области, применив американскую ракетную систему HIMARS.

Утром 15 июля пресс-служба Совместного центра по контролю и координации прекращения огня сообщила, что войска Украины атаковали город Стаханов в Луганской области, выпустив по населённому пункту шесть ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства.

Сообщается, что солдаты ВСУ осуществили обстрел Стаханова около 3:45 по московскому времени, выпустив снаряды из города Артёмовск. Степень повреждений городской инфраструктуры в Стаханове уточняется.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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