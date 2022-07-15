ВСУ выпустили шесть ракет по Стаханову в ЛНР из РСЗО HIMARS
Армия Украины атаковала населённый пункт Стаханов в Луганской области, применив американскую ракетную систему HIMARS.
Утром 15 июля пресс-служба Совместного центра по контролю и координации прекращения огня сообщила, что войска Украины атаковали город Стаханов в Луганской области, выпустив по населённому пункту шесть ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства.
Сообщается, что солдаты ВСУ осуществили обстрел Стаханова около 3:45 по московскому времени, выпустив снаряды из города Артёмовск. Степень повреждений городской инфраструктуры в Стаханове уточняется.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Посольство США в Киеве просит американцев немедленно уехать из страны
ВСУ выпустили шесть ракет по Стаханову в ЛНР из РСЗО HIMARS
WSJ: сделка по зерновому вопросу предполагает прекращение огня на Украине
WP: секретарь Совбеза Патрушев станет преемником Путина на посту президента РФ
Вучич: Сербия считает мировой войной конфликт Запада и России в Украине