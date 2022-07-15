ВСУ выпустили шесть ракет по Стаханову в ЛНР из РСЗО HIMARS

Армия Украины атаковала населённый пункт Стаханов в Луганской области, применив американскую ракетную систему HIMARS.

Утром 15 июля пресс-служба Совместного центра по контролю и координации прекращения огня сообщила, что войска Украины атаковали город Стаханов в Луганской области, выпустив по населённому пункту шесть ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства.

Сообщается, что солдаты ВСУ осуществили обстрел Стаханова около 3:45 по московскому времени, выпустив снаряды из города Артёмовск. Степень повреждений городской инфраструктуры в Стаханове уточняется.