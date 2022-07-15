ВСУ нанесли воздушный удар по гражданским постройкам в Белогородской области
Вооруженные силы Украины с воздуха атаковали мирные постройки в приграничном городе Белогородской области.
Вооруженные силы Украины нанесли воздушный удар по мирным российским постройкам а приграничном городке Белогородской области России.
Это было сделано с помощью радиоуправляемого дрона, который сбросил бомбу на ту самую гражданскую постройку.
Бомба упала на здание городской библиотеке в приграничном населенном пункте под названием Гайворон. Об этом рассказал губернатор области.
"После сброса взрывного устройства с квадрокоптера повреждена библиотека в приграничном с Украиной городе Грайворон Белгородской области, сообщил губернатор", - передает РЕН ТВ.
Напомним, что это уже не первый удар украинской армии по Белогородской области.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Посольство США в Киеве просит американцев немедленно уехать из страны
ВСУ выпустили шесть ракет по Стаханову в ЛНР из РСЗО HIMARS
WSJ: сделка по зерновому вопросу предполагает прекращение огня на Украине
WP: секретарь Совбеза Патрушев станет преемником Путина на посту президента РФ
Вучич: Сербия считает мировой войной конфликт Запада и России в Украине