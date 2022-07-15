Вооруженные силы Украины с воздуха атаковали мирные постройки в приграничном городе Белогородской области.

Вооруженные силы Украины нанесли воздушный удар по мирным российским постройкам а приграничном городке Белогородской области России.

Это было сделано с помощью радиоуправляемого дрона, который сбросил бомбу на ту самую гражданскую постройку.

Бомба упала на здание городской библиотеке в приграничном населенном пункте под названием Гайворон. Об этом рассказал губернатор области.

"После сброса взрывного устройства с квадрокоптера повреждена библиотека в приграничном с Украиной городе Грайворон Белгородской области, сообщил губернатор", - передает РЕН ТВ.

Напомним, что это уже не первый удар украинской армии по Белогородской области.