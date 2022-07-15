Президент Шри-Ланки подал в отставку после трехмесячных протестов
Отставка президента Шри-Ланки Готабая Раджапакса была принята, заявил спикер парламента в пятницу, 15 июля, после того, как глава государства бежал за границу.
«Готабая подал в отставку на законных основаниях», — заявил журналистам Махинда Япа Абейвардана.
Накануне президент Шри-Ланки направил из Сингапура заявление об отставке.
В стране три месяца бушевали протесты из-за снижения уровня жизни. Теперь уже экс-президент Готабая был вынужден бежать, после того, как протестующие захватили его резиденцию.
Опубликовано: Тарас Медведев
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