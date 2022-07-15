Белорусам больше не нужно предоставлять ПЦР-тесты въезжая в Россию
Россия сняла ограничения на пересечение границы, введенные из-за COVID-19, сообщили в штабе по противодействию пандемии.
Теперь гражданам Беларуси, которые въезжают на территорию РФ, не нужно будет предоставлять результаты ПЦР-тестирования, сообщили в штабе.
Ранее, не смотря на снятие ограничений по коронавирусу между РФ и Беларусью, в случае въезда на территорию союзного государства с территории других стран, белорусские туристы были обязаны предъявить актуальное тестирование.
На этот факт Белорусская туристическая ассоциация обращала внимание правительства страны и просила повлиять на ситуацию, которая негативно сказывалась на турпотоке.
Опубликовано: Тарас Медведев
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