Саудовская Аравия открыла воздушное пространство для всех перевозчиков перед визитом Байдена

Саудовская Аравия объявила в пятницу, что открывает свое воздушное пространство для «всех перевозчиков», что является очевидным жестом доброй воли по отношению к Израилю.

Этот жест связывают с предстоящим в пятницу визитом в страну президента США Джо Байдена.

Управление гражданской авиации заявило, что решение было принято, чтобы «укрепить позиции королевства как глобального центра».

Это заявление снимает де-факто ограничения на полеты в Израиль и из Израиля. Джо Байден также вылетит прямым рейсом из Израиля в Эр-Рияд.

В начале мая Саудовская Аравия объявила о своем намерении стать глобальным авиатранспортным узлом и утроить годовой пассажиропоток, чтобы к концу десятилетия достичь 330 миллионов пассажиров.

Эр-Рияд планирует инвестировать в этот сектор 100 миллиардов долларов к 2030 году, запустить новую национальную авиакомпанию и построить новый мега-аэропорт в столице государства.