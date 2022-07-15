ВСУ из ракетных систем HIMARS обстреляли Стаханов в ЛНР

Украинская армия обстреляла Стаханов в самопровозглашенной Луганской народной республике.

Украинские Вооруженные силы обстреляли Стаханов, который находится на территории самопровозглашенной Луганской народной республики.

При обстреле украинские войска применили поставленные Соединенными Штатами реактивные системы залпового огня HIMARS. Сообщается о шести выпущенных ракетах.

"В ЛНР заявили, что ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Стаханову", - говорится в сообщении информагентства ТАСС.

Также украинские военные с помощью дрона сбросили взрывчатку на библиотеку в приграничном городе Грайворон в Белогородской области.