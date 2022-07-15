МИД России заявил о риске краха глобальной экономики на фоне антироссийских санкций
Российский МИД предрек миру глобальную рецессию из-за введения антироссийских санкций.
В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили о риске рецессии глобальной экономики из-за антироссийских санкций Запада.
Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. По его словам, санкции грозят инфляцией странам, которые их вводят.
"Попытка же партнеров переложить вину на других и раскрутить спираль односторонних санкций обернется даже по признанию МВФ инфляцией в самих странах Запада и, хуже того, надвигающейся глобальной рецессией", - заявил он.
Запада же наоборот обвиняет Россию во всем происходящем. По мнению главы Минфина США именно Россия несет ответственность за все проблемы мировой экономики.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Посольство США в Киеве просит американцев немедленно уехать из страны
Секретная служба Трампа удалила текстовые сообщения в дни штурма Капитолия
WSJ: сделка по зерновому вопросу предполагает прекращение огня на Украине
Соцсети отреагировали на предложение Греции для ФРГ перебраться к Средиземному морю «ЕС может переехать в Африку»
Вучич: Сербия считает мировой войной конфликт Запада и России в Украине