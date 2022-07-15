МИД России заявил о риске краха глобальной экономики на фоне антироссийских санкций

Российский МИД предрек миру глобальную рецессию из-за введения антироссийских санкций.

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили о риске рецессии глобальной экономики из-за антироссийских санкций Запада.

Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. По его словам, санкции грозят инфляцией странам, которые их вводят.

"Попытка же партнеров переложить вину на других и раскрутить спираль односторонних санкций обернется даже по признанию МВФ инфляцией в самих странах Запада и, хуже того, надвигающейся глобальной рецессией", - заявил он.

Запада же наоборот обвиняет Россию во всем происходящем. По мнению главы Минфина США именно Россия несет ответственность за все проблемы мировой экономики.

Опубликовано: Николай Скира

 

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