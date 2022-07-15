В Кремле прокомментировали планы Казахстана «подобрать» ушедший из РФ иностранный бизнес

Ситуация в которой Алматы намерены создать условия для релокации западного бизнеса из России по мнению Дмитрия Пескова вполне нормальна и приемлема.

«Это совершенно нормально, когда любая страна мира пытается создать у себя комфортные условия для зарубежных инвесторов. Это пытаются делать все страны, включая нашу страну», — пояснил Песков.

Песков также отметил, что иностранные компании уходят не по своей воле, а под «беспрецедентным давлением».

Казахстан предложил иностранным компаниям, которые вынуждены терять бизнес в РФ из-за санкций переходить на возможности республики. Релокация поможет сократить расходы, к тому же учитывается география и логистика.