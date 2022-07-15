Землетрясение магнитудой 6,1 балла произошло в Эквадоре, обошлось без жертв
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в четверг, 14 июля, в Эквадоре, сообщил Институт геофизики.
Сообщается, что обошлось без жертв, ущерб причинен инфраструктуре в порту Гуаякиль, который оказался в эпицентре землетрясения.
Президент Эквадора Гильермо Лассо сообщил в Twitter, что власти мобилизованы для «оценки возможного ущерба в регионе».
Мэрия этого города с почти трехмиллионным населением сообщила, что в центре города рухнул дом предназначенный под снос, а некоторым зданиям нанесен незначительный ущерб. Жители района вышли на улицы, чтобы укрыться от возможных оползней.
Эквадор находится на плите Наска и Южноамериканской морской плите, движение которых регулярно вызывают здесь землетрясения.
Опубликовано: Тарас Медведев
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