The Times: Борис Джонсон против экс-главы британского Минфина на должности премьер-министра
Авторитетное издание The Times пишет, что уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал не поддерживать экс-главу Минфина на выборах.
Борис Джонсон заявил, что Консервативная партия может поддержать любую кандидатуру на выборах премьер-министра Великобритании, кроме экс-министра финансов Риши Сунака.
По данным The Times, Борис Джонсон больше всего предрасположен к главе Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс на посту премьер-министра. Тем не менее, одна одна из тех кандидатов, которые набирают минимальный порог прохождения в правительстве. Джонсон также выражает симпатии замминистра по международной торговле Пенни Мордонт.
Ранее Борис Джонсон заявил, что не будет поддерживать ни одного из кандидатов публично. При этом провел беседу с несостоявшимся преемником и претендентами на пост премьер-министра Великобритании и дал четко понять, что Сунак не может стать британским премьером.
Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунака набрал 88 голосов и стал лидером в первом туре на место премьер-министра страны. До второго тура также допустили Трасс и Мордонт, однако на минимальном пороге. Кроме того, во второй тур прошел и председатель комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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