В среду парламент Италии проголосует за отставку Драги

В среду, 20 июля, в парламенте Италии может пройти голосование по поводу отставки премьер-министра страны.

В еще одной европейской стране, вслед за Эстонией и Великобританией, может смениться глава действующего правительства.

Так, в отставку может отправиться премьер-министр Италии Марио Драги. Однако, президент страны не принял отставку Марио Драги.

Следующий шаг - рассмотрение данного вопроса в парламенте Италии. Голосование о доверии правительству Драги может пройти уже в среду, 20 июля.

Об этом сообщает российское информационное агентство "Интерфакс".

"Теперь парламенту Италии предстоит провести голосование, которое покажет, располагает ли правительство Драги поддержкой большинства депутатов. Такое голосование может пройти в среду", - пишет источник.