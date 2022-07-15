В среду парламент Италии проголосует за отставку Драги
В среду, 20 июля, в парламенте Италии может пройти голосование по поводу отставки премьер-министра страны.
В еще одной европейской стране, вслед за Эстонией и Великобританией, может смениться глава действующего правительства.
Так, в отставку может отправиться премьер-министр Италии Марио Драги. Однако, президент страны не принял отставку Марио Драги.
Следующий шаг - рассмотрение данного вопроса в парламенте Италии. Голосование о доверии правительству Драги может пройти уже в среду, 20 июля.
Об этом сообщает российское информационное агентство "Интерфакс".
"Теперь парламенту Италии предстоит провести голосование, которое покажет, располагает ли правительство Драги поддержкой большинства депутатов. Такое голосование может пройти в среду", - пишет источник.
Опубликовано: Николай Скира
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