По данным Генштаба Украины российские войска перегруппировываются для атаки
По информации из Киева, российские вооруженные силы передислоцируются на востоке Украины, чтобы продолжить наступление в районе Донбасса.
«Противник произвел перегруппировку в районе Краматорска для возобновления ударов по Северску», — сообщили в Генштабе.
Генштаб сообщает об активных артобстрелах со стороны союзников СВО Краматорска.
«Северная часть агломерации, город Славянск, снова оказалась в центре атак российских войск. Там русские попытались улучшить свое тактическое положение с помощью артиллерийского огня по ряду населенных пунктов к северу от города, чтобы иметь возможность снова атаковать», говорится в сводке Генштаба.
Также бои идут в направлении Бахмута – важного транспортного узла юго-восточнее Краматорска. Основные усилия русских были направлены на овладение городами Бахмут и Соледар.
Опубликовано: Тарас Медведев
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