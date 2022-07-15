По данным Генштаба Украины российские войска перегруппировываются для атаки

По информации из Киева, российские вооруженные силы передислоцируются на востоке Украины, чтобы продолжить наступление в районе Донбасса.

«Противник произвел перегруппировку в районе Краматорска для возобновления ударов по Северску», — сообщили в Генштабе.

Генштаб сообщает об активных артобстрелах со стороны союзников СВО Краматорска.

«Северная часть агломерации, город Славянск, снова оказалась в центре атак российских войск. Там русские попытались улучшить свое тактическое положение с помощью артиллерийского огня по ряду населенных пунктов к северу от города, чтобы иметь возможность снова атаковать», говорится в сводке Генштаба.

Также бои идут в направлении Бахмута – важного транспортного узла юго-восточнее Краматорска. Основные усилия русских были направлены на овладение городами Бахмут и Соледар.