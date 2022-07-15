Российская атомная подводная лодка К-154 «Тигр» получила «Калибры»

Атомная подводная лодка К-154 «Тигр» проекта 971 Северного флота Российской Федерации получила крылатые ракеты «Калибр-ПЛ» после модернизации на заводе «Нерп».

К-154 «Тигр» вернется в боевой состав российского Северного флота в ближайшие дни. Из нового вооружения после модернизации атомная подводная лодка получила комплекс крылатых ракет «Калибр-ПЛ». Примечательно, что модернизация завершилась досрочна, так как по плану она должна была проходить до конца 2023 года.

В начале месяца авторитетное научное издание The National Interest утверждало, что другая российская атомная подводная лодка К-329 «Белгород» проекта 09852 с ядерными торпедами «Посейдон», предназначена исключительно для нанесения ответного удара.

При этом атомная подводная лодка К-154 «Тигр» — это другой класс субмарин. Она предназначается для прямого ведения боев, как близкому к противнику, так и на дальнем расстоянии. Дальность обеспечивают как раз крылатые ракеты «Калибр».

Ранее издание «Известия» сообщали, что еще одна атомная подводная лодка «Самара» проекта 971 вернется после ремонта не в Северный, а Тихоокеанский флот Российской Федерации. При этом, ее модернизация все еще продолжается, сроки неизвестны.