The Telegraph: Шольц может отправиться в отставку вслед за Джонсоном

Авторитетное британское издание предрекает скорую отставку канцлеру Германии Олафу Шольцу.

Канцлер Германии Олаф Шольц может стать следующим европейским лидером, который отправится в отставку. Такое мнение выразили авторы одной из самых авторитетны газет Великобритании The Telegraph.

По данным британского издания, Шольц может потерять свою должность вслед за премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и главой правительства Эстонии.

На волоске висит и политическая карьера главы правительства Италии Марио Драги, голосование за отставку которого может пройти уже 20 июля.

"Две трети избирателей осуждают Олафа Шольца за то, что он не сумел обеспечить энергетическую безопасность страны", - говорится в сообещнии издания.